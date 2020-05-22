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Rusya’da "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla program düzenlendi

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar: - "Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin bir an önce kurulmasını istiyoruz. Bunu bir tercih olarak değil mecburiyet olarak görüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:21:44 -
Rusya’da "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla program düzenlendi

MOSKOVA (AA) - Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin bir an önce kurulmasını istediklerini belirterek, "Bunu bir tercih olarak değil mecburiyet olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Samsar, başkent Moskova’da Rusya Müftüler Konseyinin çevrim içi düzenlediği "Dünya Kudüs Günü" programına video mesajla katıldı.

Mesajında, Kudüs’ün üç semavi din için kutsal ve tarihi statüye sahip bir şehir olduğunu hatırlatan Samsar, üç tek tanrılı dinin mensuplarının Kudüs’te aynı anda ibadetlerini yerine getirdiğine dikkati çekti.

Samsar, Kudüs’ün barış içinde bir arada yaşama kültürünün somutlaştığı bir atmosferi bulunduğunu belirterek, “Kudüs ve Harem-i Şerif’in kutsiyeti ve tarihi statüsünün muhafazası hayati öneme haizdir. Kudüs’ün statüsüne ilişkin tek taraflı ve keyfi kararlara karşı olduğumuzu her platformda ifade ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- "Filistin’in bağımsızlığını kazanması tarihi zorunluluk"

Türkiye’nin Filistin meselesine yaklaşımının tüm tarafların malumu olduğunu vurgulayan Samsar, “Yerleşik Birleşmiş Milletler parametrelerini ve Arap Barış Girişimi’ni de esas alan, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin bir an önce kurulmasını istiyoruz. Bunu bir tercih olarak değil mecburiyet olarak görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Samsar, Filistin halkına uluslararası desteğin her geçen gün artmakta olduğunu memnuniyetle gözlemlediklerini vurgulayarak, "Esasen Filistin’in bağımsızlığını kazanması tarihi, vicdani ve beşeri bir zorunluluk, uluslararası toplumun Filistin halkına bir borcudur.” dedi.

Büyükelçi Samsar, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kudüs davası ve Filistin meselesinin en güçlü savunucusu olmayı sürdüreceğini kaydetti.

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