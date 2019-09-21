Rusya'da dev AVM cayır cayır yandı Rusya'da bir AVM, çatı katında bir kafede başlayan yangının yayılmasıyla kısa süre içerisinde alevlere teslim oldu.

Rusya’da bir alışveriş merkezinin üst katında bulunan kafede sabaha karşı yangın çıktı. Kısa süre içinde alışveriş merkezi alevler içinde kaldı. Yangın, ülkenin doğusunda bulunan Vladivostok şehrinin en büyük alışveriş merkezi olan ‘Maksim’de yerel saat ile 06.00’da çıktı. Alışveriş merkezinin üst katında cafede çıkan yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Saatlerce süren müdahale sonrası yangının kontrol altına alındığı; içeride ziyaretçi bulunmaması nedeniyle kimsenin yara almadığı belirtildi. Ayrıca, yangının nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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