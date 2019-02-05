Rusya'da bomba paniği! Onlarca bina boşaltıldı
Rus medyasında yer alan habere göre, başkent Moskova'da 130'dan fazla binaya yönelik bombalı saldırı düzenleneceği ihbarı sonrasında 30 binden fazla kişi tahliye edildi.05 Şubat 2019 Salı 16:44
Rusya'nın başkenti Moskova'da, bazı alışveriş merkezleri, okullar, üniversiteler, hastaneler ve kamu kurumlarına yönelik bomba ihbarları nedeniyle 30 binden fazla kişi tahliye edildi.
Rus haber ajanslarının emniyet kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Moskova şehir merkezinde aralarında alışveriş merkezleri, okullar, üniversiteler, hastaneler ve bazı kamu kurumlarının da bulunduğu 130'dan fazla binaya yönelik bombalı saldırı düzenleneceği ihbarı yapıldı.
İhbar elektronik posta yoluyla yapıldı
Elektronik posta yoluyla yapılan ihbarın ardından binalarda bulunan 30 binden fazla kişinin tahliye edildiği, binalarda polisin araştırma yaptığı ifade edildi.
Elektronik postaların yabancı ülkelerin IP adreslerinden geldiği öne sürüldü.
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