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Dünya Rusya'da bir binada patlama: 5 ölü 4 yaralı
Dünya

Rusya'da bir binada patlama: 5 ölü 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-09-20 17:49:00 -
Rusya'da bir binada patlama: 5 ölü 4 yaralı

Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Olay, Moskova yakınlarındaki Balaşiha bölgesinde meyadna geldi.

Ülke medyasına göre 9 katlı binanın 4’üncü katında doğal gaz nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle 4'üncü katın kısmen çöktü, diğer daireler büyük hasar aldı. İlk olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Patlamanın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalıştığı sırada binada yeni bir çökme daha yaşandı ve ekipler enkaz altında kaldı. İkinci çöküşte 2 arama kurtarma personelinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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Olayda yaralanan en az 4 kişinin olduğu ve hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı.

Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyov, en az 10 dairenin hasar gördüğünü ve kısmen yangın çıktığını, yetkililerin olay yerinde olduğunu ve gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi. (İLKHA)

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