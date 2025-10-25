  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Rusya'da askeri hareketlilik
Dünya

Rusya'da askeri hareketlilik

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Rusya'da askeri hareketlilik

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Ukrayna'da savaşan Rus birliklerini denetledi. Gerasimov, birlikleri Donetsk bölgesinin kontrol altına alınması sürecinde elde ettikleri "başarılardan" dolayı tebrik ederek, bazı talimatlar verdi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna'daki savaşta görev alan Merkez Askeri Grubu birliklerini teftiş etti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gerasimov, Ukrayna cephesinde Krasnoarmeysk yönünde çatışmalara katılan Merkez Askeri Grubunun yönetim merkezlerini ziyaret etti.

Birliklerin Ukrayna'daki cephede görevlerini yerine getirmesi sürecini denetleyen Gerasimov'a, grubun komutanları cephedeki durum hakkında bilgi verdi.

Genelkurmay Başkanı Gerasimov, birlikleri Donetsk bölgesinin kontrol altına alınması sürecinde elde ettikleri "başarılardan" dolayı tebrik ederek, bazı talimatlar verdi.

Neler oluyor? Menşei bilinmeyen İHA patladı
Neler oluyor? Menşei bilinmeyen İHA patladı

Dünya

Neler oluyor? Menşei bilinmeyen İHA patladı

Rusya’dan flaş karar! Ayçiçeği yağı ve tohumunda yeni dönem başlıyor
Rusya’dan flaş karar! Ayçiçeği yağı ve tohumunda yeni dönem başlıyor

Dünya

Rusya’dan flaş karar! Ayçiçeği yağı ve tohumunda yeni dönem başlıyor

Rusya'dan faiz kararı!
Rusya'dan faiz kararı!

Ekonomi

Rusya'dan faiz kararı!

Rusya topraklarını genişletmeye devam ediyor
Rusya topraklarını genişletmeye devam ediyor

Dünya

Rusya topraklarını genişletmeye devam ediyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23