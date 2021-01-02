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Aktüel Rusya'da 800 binden fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı
Aktüel

Rusya'da 800 binden fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

Yeniakit Publisher
2021-01-02 20:41:31 -
Rusya'da 800 binden fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

TVER (AA) - Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede 800 binden fazla kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılandığını bildirdi.

Muraşko, Tver kentinde yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı geliştirilen "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısına ilişkin bilgi verdi.

Ülkede toplu aşılama sürecinin devam ettiğini belirten Muraşko, "Tüm verilere göre 800 binden fazla kişi aşılandı." dedi.

Rusya'da 60 yaş üstü kişilerin de aşılanmaya başladığını aktaran Muraşko, 1,5 milyonun üzerinde aşının ülkenin çeşitli bölgelerine ulaştırıldığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık'ta Kovid-19 karşı toplu aşılamanın başlatılması talimatını vermişti. İlk olarak 18-60 yaş vatandaşların katıldığı aşılama süreci 5 Aralık'ta Moskova'da, diğer bölgelerde ise 15 Aralık'ta başlamıştı.

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