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Ekonomi Rusya yaptırımı otelcileri vurdu!
Ekonomi

Rusya yaptırımı otelcileri vurdu!

Rusya-Ukrayna savaşı, Türk turizmini dolaylı yollardan da olumsuz etkiliyor. Rusya ve Ukrayna’dan gelecek turist sayısındaki kaybı alternatif pazarlarla telafi etmeye odaklanan sektörü, şimdi de Rusya’ya yönelik yaptırımlar sıkıntıya soktu.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 10:23:00 -
Rusya yaptırımı otelcileri vurdu!

Pandeminin etkisini yitirmesi ve yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte salgın öncesi günlere hazırlanan Türk turizmine, savaşın gölgesi düştü. Kuzey’deki savaşla birlikte sektörün en önemli turist kaynaklarından Rusya ve Ukrayna’dan gelecek ziyaretçi sayısında önemli oranda gerileme beklenirken, sektör üstüne bir de TUI’den gelen kötü sürprizle karşı karşıya kaldı. Türkiye’ye gelen Avrupalı turistlerin önemli bir bölümüne aracılık eden Alman tur operatörü TUI’nin Türkiye’deki şirketi üzerinden, çalıştığı otellere önceki gün gönderdiği yazı sıkıntı yarattı.

TUI, Rusya’ya uygulanan yaptırımları gerekçe göstererek Rus sahipli partner operatörler üzerinden alınan rezervasyonların iptalini talep ettiği yazıda, yapılan ön ödemelerin iadesini isterken, hak edilmiş ödemelerin de yapılmayacağını bildirdi.

TUI’nin Türkiye’deki şirketi Tantur yetkilisinin imzasıyla otellere gönderilen yazıda, rezervasyonlarının iptal edilmesini istediği Baltık ülkelerindeki tur operatörlerinin TI Travel LLC, TI Baltics SIA ve Borublita olduğunu açıkladı. Adı açıkça zikredilmemekle birlikte, söz konusu şirketlerin sahiplerinin, Batı’nın yaptırım listesine aldığı Rus oligarklar olduğu anlaşılıyor.

Otelciler ne diyor?

Ortaya çıkan durum karşısında otelciler ise şaşkın. Yazıyı alan otelcilerin bir bölümü Tantur’un, adı geçen firmaların gönderdiği müşterilerden dolayı doğan alacaklarının, yaptırımlar gerekçe gösterilerek ödenmediğini söylerken bir bölümü de yaz sezonuna yönelik sözleşme kapsamında yapılan ön ödemelerin de iade edilmesinin istendiğini söylüyor. Otelciler, “biz sözleşmeleri Tantur ile yaptık” diyor.

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