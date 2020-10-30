  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırılarında 2 Ukrayna askeri öldü
Aktüel

Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırılarında 2 Ukrayna askeri öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-30 10:46:02 -
Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırılarında 2 Ukrayna askeri öldü

KİEV (AA) - Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırıları sonucu 2 Ukrayna askeri hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ortak Operasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların 22 Temmuz'da alınan kapsamlı ateşkes kararını ihlal ettiği bildirildi.

Donbas'ın Vodyane bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, diğer bölgelerdeki çatışmalar esnasında da 2 Ukrayna askerinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

- 27 Temmuz'dan itibaren kapsamlı ateşkes kararı alınmıştı

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz'dan itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Donbas bölgesinde sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın çağrısının ardından Misvak'tan ilginç karikatür
Gündem

Erdoğan'ın çağrısının ardından Misvak'tan ilginç karikatür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünlerine yönelik yaptığı boykot çağrısının ardından Misvak dergisinden ilginç bir karikatür ..
BAE ihanetin karşılığını alıyor! Demokratların F-35 endişesi
Dünya

BAE ihanetin karşılığını alıyor! Demokratların F-35 endişesi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Dışilişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Eliot Engel, ABD Dışişleri Bakanlığının Birleşi..
Rusya lideri Putin'den Türkiye çağrısı
Dünya

Rusya lideri Putin'den Türkiye çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı." açıklamasında bulundu.
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay