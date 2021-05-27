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Dünya Rusya ve Ukrayna'dan Gazze kararı
Dünya

Rusya ve Ukrayna'dan Gazze kararı

Rusya ve Ukrayna Hükümetleri, Gazze'de yaşanan çatışma ortamından kaynaklı vatandaşlarını bölgeden tahliye etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 17:48:00 -
Rusya ve Ukrayna'dan Gazze kararı

Rusya ve Ukrayna'nın vatandaşlarını Gazze Şeridi'nden tahliye ettiği bildirildi.

Bölge kaynaklarının ve iki ülke yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre Gazze Şeridi'ndeki Rusya ve Ukrayna vatandaşları ülkelerine döndü.

İsrail ile yapılan anlaşmayla beraber 109 Ukrayna, 64 Rusya vatandaşı uçaklarla ülkelerine döndü.

Söz konusu vatandaşların medyacılar, yardım gönüllüleri ve benzeri personellerden oluştuğu tahmin ediliyor.

Rusya, vatandaşlarını bölgeden tahliye etmeye yönelik kararını Mayıs ayı ortasında açıklamıştı.

Gazze'de İsrail'in 10-21 Mayıs arasında düzenlediği saldırılarda 260'a yakın Filistinli yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Mepa News

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