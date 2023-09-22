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Ekonomi Rusya ve Türkiye'nin adımları! Kararını açıkladı: Büyük bir doğal gaz merkezi için imza bekleniyor! Türkiye'yi seçtiler
Ekonomi

Rusya ve Türkiye'nin adımları! Kararını açıkladı: Büyük bir doğal gaz merkezi için imza bekleniyor! Türkiye'yi seçtiler

Yeniakit Publisher
2023-09-22 18:35:00 -
Rusya ve Türkiye'nin adımları! Kararını açıkladı: Büyük bir doğal gaz merkezi için imza bekleniyor! Türkiye'yi seçtiler

Türkiye'nin ve Rusya'nın hamlesi: Büyük bir doğal gaz merkezini Türkiye'de kurmak üzere görüşüldüğü bildirdi. Türkiye'nin son dönemdeki enerji alanındaki adımları devam ederken petrol ve doğal gazda yatırımcıya fırsat verecek birçok ilişkin haberleri geliyor.

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Buravov, şu anda Rusya ve Türkiye'nin, büyük bir doğal gaz merkezini Türkiye'de kurmak üzere görüştüğünü bildirdi.

Enerji alanındaki anlaşmalar ve projelerin, Rus-Türk iş birliğinin temeli olduğunu belirten Buravov, "Rusya güvenilir bir enerji üreticisi, Türkiye de güvenilir bir enerji tüketicisi ve Türkiye, büyük bir enerji merkezi olarak rolünü güçlendirme fırsatı buldu" ifadelerini kullandı.

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, doğalgaz merkezi projesi ile birlikte ulusal, bölgesel, ve Pan-Avrupa enerji güvenliğinin sağlanmasının en önemli unsur olduğunu söyledi.

Enerji alanındaki anlaşmalar ve projelerin, Rus-Türk iş birliğinin amiral gemisi ve temeli olduğunun altını çizen Buravov, şunları kaydetti:

"Mevcut projelerin (Türk Akımı, Akkuyu nükleer santrali) uygulamasının kazan- kazan biçiminde karşılıklı yarara dayalı iş birliğinin açık bir örneği olduğu söylenebilir. Rusya güvenilir bir enerji üreticisi, Türkiye de güvenilir bir enerji tüketicisi ve Türkiye, büyük bir enerji merkezi olarak rolünü güçlendirme fırsatı buldu. Söz konusu iki proje de en yüksek çevresel ve teknolojik normları ve standartları karşılamakta ve şu anda Rusya ve Türkiye büyük bir doğal gaz merkezini Türkiye'de kurma projesini görüşüyorlar."
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"Genel olarak Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret akışının dinamikleri sürdürülebilir olarak tanımlanabilir." diyen Buravov şöyle devam etti:

"ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL"

"2017 yılından başlayarak, Kovid 2020 yılını ayrı tutarsak, ticaret hacminin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü göreceksiniz. 2017'de 22,3 milyar dolar 2018'de 25,4 milyar dolar, 2019'da 26,3 milyar dolar 2021'de 32,9 milyar dolar ve geçen sene 65 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mevcut 2023 yılının ilk yarısının sonuçlarına göre, karşılıklı ticaretimiz 28,3 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. Ancak son yılların genel eğilimi, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin sürdürülebilirliğini ve bunların büyümesi için hala önemli bir potansiyelin bulunduğunu gösteriyor."
Buravov, Türk ihracatçıları birlikleri ile temaslarının, Rusya tarafından ithal edilen malların geniş yelpazesinin Türk üreticilerinin ürünleriyle ikame edilmesinin varlığını doğruladığını belirtti.

"RUSYA'DAN 3,5 MİLYON TURİST GELDİ"

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine dayanarak, bu yılın ocak-temmuz döneminde Rusya'dan 3,5 milyon turist Türkiye'ye geldiğini belirten Buravov, "Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 300 bin kişi daha fazla. Ayrıca bu tüm yabancı ülkeler arasında en büyük rakam. Rus turistler Türkiye'ye giden toplam turist akışının yüzde 13'ünden fazlasını oluşturmaktadır." dedi.

Buravov, Rusya ile Türkiye arasındaki potansiyel iş birliğinin yönünün çok çeşitli olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gözümüzün önünde yeni iş birliği biçimleri ortaya çıkmakta, çeşitli alanlarda ortak çalışma istikametleri belirlenmektedir. İş birliği sürdürmenin ve genişletmenin ana unsuru, hem hükümet düzeyinde hem de iş çevreleri arasında sürekli bir diyalog olması, bu nedenle, Rus - Türk devlet kurumları iş birlikleri yeni ortak projelerin ve faaliyetlerin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi için çalışıyorlar." (AA)

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