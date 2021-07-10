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Dünya Rusya ve Taliban arasında sıcak gelişme
Dünya

Rusya ve Taliban arasında sıcak gelişme

Rusya, 2003 yılından beri terör örgütü saydığı Taliban hareketi ile masaya oturdu. Taliban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güvence verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 09:13:00 -
Rusya ve Taliban arasında sıcak gelişme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayıyla iki gün süreyle Moskova’da gerçekleşen ve Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov’un hazır bulunduğu temaslar sırasında Taliban, Orta Asya cumhuriyetlerine saldırılmayacağına dair güvence verdi.

Saldırmama sözü

Konuya dair Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Moskova temaslarında Taliban temsilcileri, Rusya’ya önemli güvenceler verdi. Orta Asya eski Sovyet cumhuriyetleri sınırlarını geçmeyecekleri sözünü verdiler. Taliban hareketi ayrıca Afganistan’da bulunan yabancı ülke diplomatik temsilciliklerini dokunulmaz saydıklarını ve güvenliklerini sağlayacaklarını da söylediler” ifadeleri yer aldı. Taliban, Rusya’nın yanı sıra Pakistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerle de doğrudan görüşmeler yürütüyor. Taliban hareketi bu yolla, Afganistan’da iktidar olma hedefine silah zoruyla değil, seçim ve diyalogla ulaşmak istediği mesajını veriyor. Taliban dış temaslarında ayrıca, Afganistan’ı uyuşturucu üretim merkezi olmaktan kurtaracağı vaadini de veriyor.

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