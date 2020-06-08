Rusya ve Mısır arasında 'Libya' görüşmesi

Libya'da BAE ve çevre ülkeler ile birlikte darbeci Hafter'e açık açık destek veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen Abdulfettah Sisi ile Libya konusunda telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ve Sisi arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Libya'daki durumun ayrıntılı bir şekilde müzakere edildiği bildirildi.

Sisi'nin Kahire Bildirgesi hakkında Putin'i bilgilendirdiği kaydedilen açıklamada, "Rus tarafı Mısır'ın üstlendiği diplomatik çabaları olumlu değerlendirdi. Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Libyalılar arasında müzakerelerin başlaması ve çatışmaların hızla sona erdirilmesini sağlamak amacıyla iki tarafın da koordinasyonu sürdürme kararlılığı vurgulandı." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Putin ve Sisi'nin görüşmesinde Rusya-Mısır ilişkilerine yönelik güncel meseleler, ekonomi, nükleer enerji ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konularının ele alındığı ifade edildi.