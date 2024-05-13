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Ekonomi Rusya ve İran'dan dolara ağır darbe
Ekonomi

Rusya ve İran'dan dolara ağır darbe

Yeniakit Publisher
2024-05-13 13:43:00 -
Rusya ve İran'dan dolara ağır darbe

İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Muhsin Kerimi, Rusya'ya ihracatta ABD doları yerine riyalin kullanılması için yapılan çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Kerimi, Tahran'da Ticaret Odası üyeleriyle yapılan toplantıda konuştu.

Kerimi, "Sınır ötesi riyal uygulamasının Rusya, Afganistan ve Irak'la çalışmaları devam ediyor. Rusya'daki çalışmalar tamamlanmak üzere, faaliyete geçecek." dedi.

Bu alanda Rusya ile ilk pilot uygulamaların gerçekleştiğini dile getiren Kerimi, İranlı iş adamlarından Rusya'ya ihracatlarında riyal kullanmalarını istedi.

Rusya'dan ithalatta da ruble ile ödeme yapılabileceğini belirten İranlı yetkili, söz konusu alanda Afgan ve Iraklı yetkililerle de görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

İran ile Rusya, Temmuz 2022'de karşılıklı ticari işlemlerde ABD doları yerine ulusal para birimlerini kullanmayı planladığını açıklamıştı.
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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 19 Temmuz 2022'de Tahran'daki görüşmesinde, küresel ticarette dolardan vazgeçilmesi gerektiğini ifade ederek, "Dolar kademeli olarak küresel ticaretin yolundan çekilmelidir." demişti.

Putin de buna karşılık, ABD'nin doları baskı aracı olarak kullanmaya çalıştığını kaydederek, İran ile Rusya'nın ticari ilişkilerde ulusal para birimlerini kullanmanın yollarını tasarladığını söylemişti.

İran, 25 Aralık 2023'te Rusya'nın öncülüğünü yaptığı Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile serbest ticaret anlaşması imzalamıştı.

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