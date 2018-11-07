Rusya ve İran 'Suriye Anayasa Komitesi'ni görüştü

Rusya Devlet Başkanı’nın Suriye’den sorumlu Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin Tahran’da İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Şamhani ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Ansari ile "Suriye Anayasa Komitesi"nin kurulmasını görüştü.



Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmelerde tarafların Rusya-Türkiye-Fransa-Almanya dörtlü zirvesinin sonuçlarını ve Suriye’deki durumu değerlendirdikleri belirtildi.



Açıklamalara şu şekilde devam edildi:



“Terörle mücadeleye devam edilmesi ve Suriye’de egemenliğin, bağımsızlığın ve toprak bütünlüğünün sağlanması temelinde siyasi sürecin yürütülmesinin gerektiğinin altı çizildi. En kısa zamanda Cenevre’de anayasa komitesinin kurulmasına büyük önem verildi.”