0553 313 94 23
impression

Rusya ve İran 'Suriye Anayasa Komitesi'ni görüştü

Rusya ve İranlı yetkililer, 'Suriye Anayasa Komitesi'nin kurulmasını görüştü.

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:57
Rusya ve İran 'Suriye Anayasa Komitesi'ni görüştü

Rusya Devlet Başkanı’nın Suriye’den sorumlu Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin Tahran’da İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Şamhani ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Ansari ile "Suriye Anayasa Komitesi"nin kurulmasını görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmelerde tarafların Rusya-Türkiye-Fransa-Almanya dörtlü zirvesinin sonuçlarını ve Suriye’deki durumu değerlendirdikleri belirtildi.

Açıklamalara şu şekilde devam edildi:

“Terörle mücadeleye devam edilmesi ve Suriye’de egemenliğin, bağımsızlığın ve toprak bütünlüğünün sağlanması temelinde siyasi sürecin yürütülmesinin gerektiğinin altı çizildi. En kısa zamanda Cenevre’de anayasa komitesinin kurulmasına büyük önem verildi.”

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 17:57
  1. Suriye Anayasa Komitesi
  2. Rusya
  3. İran
  4. Suriye
  5. kritik görüşme

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anderlecht maçı öncesi Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu idari kararla kadro dışı
    1. Anderlecht maçı öncesi Fenerbahçe'de..
    2. AK Parti Beylikdüzü belediye başkan..
    3. Böyle muhtar tüm köylerin başına!..
    4. Rusya ve İran 'Suriye Anayasa..
    5. Fransız devi ABD'li şirkete satıldı
    6. Kremlin'den ABD seçimleri için ilk..
    7. Mahkemede flaş itiraf! 'Arabayı..
    8. Koeman açıkladı: Fenerbahçe milli..
    9. İstanbul'da DAEŞ operasyonu! Çok..
    10. UBER davasında flaş karar!
    11. Rıza Çalımbay: Karamsar değiliz!
    12. MHP'den dikkat çeken açıklama:..
    13. Evden gelen kötü koku paniğe neden oldu
    14. Kreşte solunumu duran 1 yaşındaki..
    15. Elazığ’da depoda üretilen 5 ton sahte..
    16. Yeşil listedeki terörist öldürüldü
    17. Telefon dolandırıcısı suçüstü..
    18. Abdullah Ağar ABD’nin sinsi planını..
    19. Tedavi edilen yavru leylek, doğaya..
    20. Galatasaray'a bir şok daha! TFF..
    Alman devinden flaş karar! Türkiye'den çekiliyorlar
    Alman devinden flaş karar! Türkiye'den çekiliyorlar
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi

    Günün Karikatürü

    7 Kasım 2018
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi