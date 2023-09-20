  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya ve İran arasındaki ilişki yeni bir seviyeye taşındı
Dünya

Rusya ve İran arasındaki ilişki yeni bir seviyeye taşındı

Yeniakit Publisher
2023-09-20 20:00:00 -
Rusya ve İran arasındaki ilişki yeni bir seviyeye taşındı

İranlı mevkidaşı Muhammed Rıza Aştiyani ile görüşen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir seviyeye taşındığını söyledi.

İran’ın başkenti Tahran’a resmi ziyarette bulunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani ile bir araya geldi. Şoygu yaptığı açıklamada, ABD’nin engellemelerine rağmen Rusya ve İran arasındaki ilişkilerinin ileri bir seviyeye ulaştığına vurgu yaparak, “ABD ve batılı müttefiklerinin muhalefetine rağmen planlanan tüm faaliyetleri hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Rusya ve İran ilişkileri yeni bir seviyeye ilerlerken yaptırım baskısı, faydasız olduğunu gösteriyor” dedi.

Ortadoğu’daki durumu da ele alan Şoygu, "Orta Doğu’da istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi alanında daha fazla ortak eyleme hazırız. Bugün Rusya ve İran arasındaki diyaloğun yoğun bir şekilde geliştiğini not alıyoruz. Görüşmelerin yüksek dinamiği, savunma sektöründeki stratejik ortaklığın ve askeri işbirliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik genel havayı doğruluyor” ifadelerini kullandı.

Bakanlar, İran’ın ürettiği İHA ve roketleri inceledi

Şoygu ve Aştiyan gerçekleşen görüşmenin ardından Tahran’daki İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu’nun fuarını ziyaret etti. Aştiyan, Şoygu’ya İran sanayi endüstrisi tarafından üretilen İHA ve roketleri tek tek tanıtırken, Şoygu fuarın ziyaretçi defterine duygu ve düşüncelerini ifade eden bir yazı yazdı.

Rusya'ya bir kötü haber daha
Rusya'ya bir kötü haber daha

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya'ya bir kötü haber daha

Rusya Orta Asyalı Türkleri Ukrayna'da silah altına alıyor!
Rusya Orta Asyalı Türkleri Ukrayna'da silah altına alıyor!

Dünya

Rusya Orta Asyalı Türkleri Ukrayna'da silah altına alıyor!

Rusya ve Çin arasında kritik görüşme
Rusya ve Çin arasında kritik görüşme

Dünya

Rusya ve Çin arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan resti çekti: Rusya'ya Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan resti çekti: Rusya'ya Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan resti çekti: Rusya'ya Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum

Azerbaycan Karabağ’a operasyon başlattı! Rusya tercihini dünyaya duyurdu
Azerbaycan Karabağ’a operasyon başlattı! Rusya tercihini dünyaya duyurdu

Dünya

Azerbaycan Karabağ’a operasyon başlattı! Rusya tercihini dünyaya duyurdu

Rusya'dan Azerbaycan açıklaması!
Rusya'dan Azerbaycan açıklaması!

Dünya

Rusya'dan Azerbaycan açıklaması!

Rusya açık bir şekilde 18 milyar doları bloke etti! Gündemi altüst edecek: Rus petrolü ihracatından gelen paralar...
Rusya açık bir şekilde 18 milyar doları bloke etti! Gündemi altüst edecek: Rus petrolü ihracatından gelen paralar...

Dünya

Rusya açık bir şekilde 18 milyar doları bloke etti! Gündemi altüst edecek: Rus petrolü ihracatından gelen paralar...

ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya ağır sözler
ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya ağır sözler

Dünya

ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya ağır sözler

Rusya, kamikaze drone ile Ukrayna jetini vurdu
Rusya, kamikaze drone ile Ukrayna jetini vurdu

Dünya

Rusya, kamikaze drone ile Ukrayna jetini vurdu

Ermenilerden Rusya'ya çağrı: Kurtar bizi
Ermenilerden Rusya'ya çağrı: Kurtar bizi

Dünya

Ermenilerden Rusya'ya çağrı: Kurtar bizi

Bu toplarla Rusya'yı vuramazsın ey Zelensky! Ukrayna ordusunun sözcüsü LGBT'li çıktı
Bu toplarla Rusya'yı vuramazsın ey Zelensky! Ukrayna ordusunun sözcüsü LGBT'li çıktı

Dünya

Bu toplarla Rusya'yı vuramazsın ey Zelensky! Ukrayna ordusunun sözcüsü LGBT'li çıktı

Çin'den Rusya'ya ilk açıklama: Çin’in Rusya ile ilgili stratejik işbirliği haberi! Çağrı yapıldı
Çin'den Rusya'ya ilk açıklama: Çin’in Rusya ile ilgili stratejik işbirliği haberi! Çağrı yapıldı

Dünya

Çin'den Rusya'ya ilk açıklama: Çin’in Rusya ile ilgili stratejik işbirliği haberi! Çağrı yapıldı

Rusya'da bir binada patlama: 5 ölü 4 yaralı
Rusya'da bir binada patlama: 5 ölü 4 yaralı

Dünya

Rusya'da bir binada patlama: 5 ölü 4 yaralı

Rusya'dan dolar ve euro kararı
Rusya'dan dolar ve euro kararı

Ekonomi

Rusya'dan dolar ve euro kararı

{relation id:1788238 slug:'rusyaya-bir-kotu-haber-daha'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23