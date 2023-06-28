Rusya ve Çin arasında füze müzakeresi

Rusya ve Çin Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından her geçen gün birbirlerine daha da yakınlaşmaya devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ve Çin dışişleri bakanlıklarının füze savunması konusunda bir dizi istişare gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, "27 Haziran'da, Moskova'da füze savunması konusu üzerine Rusya ve Çin dışişleri bakanlıkları arasında istişareler gerçekleşti. Bu konunun küresel ve bölgesel boyutları da dahil olmak üzere çeşitli yönleri kapsamlı bir şekilde ele alındı" denildi.

Açıklamada, heyetlerin bu konuda müzakereleri sürdüreceği aktarılarak, "Gelecekte bu türden istişareleri düzenli olarak yapılması niyeti teyit edildi" ifadelerin kullanıldı.