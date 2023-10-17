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Dünya Rusya, Varna Başkonsolosluğunu kapattı
Dünya

Rusya, Varna Başkonsolosluğunu kapattı

Yeniakit Publisher
2023-10-17 17:52:00 -
Rusya, Varna Başkonsolosluğunu kapattı

Ukrayna savaşının ilk günlerinde Bulgaristan'ı "dost olmayan ülke" ilan eden Rusya, Varna Başkonsolosluğunu hizmete kapattı.

Ukrayna savaşının ilk günlerinde Bulgaristan'ı "dost olmayan ülke" ilan eden Rusya, Varna Başkonsolosluğunu hizmete kapattı.

Rusya'nın Varna Başkonsolosluğunun kullandığı binanın, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı ile yaptığı ve 1 Kasım'da sona eren kira sözleşmenin yenilenmediği öğrenildi.

Varna Başkonsolosluğunun internet sitesinde, eylül başında yayımlanan bir duyuruda, 2 Ekim'den itibaren hizmet verilmeyeceği bildirilmişti.

Tabelaları da indirilen Başkonsolosluğun bir süre önce boşaltıldığı biliniyor.

Rusya, Bulgaristan'da başkent Sofya ve Rusçuk kentlerinde konsolosluk hizmetleri vermeye devam edecek.
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