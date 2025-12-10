Rusya Ukrayna savaşında kritik sandık pazarlığı! Zelenskiy’den Trump’ın suçlamalarına yanıt: 3 ay içinde seçime gidebilirim

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaş sürerken görev süresinin dolmasıyla artan seçim tartışmalarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Dün basın mensuplarına konuşan Zelenskiy, ülkesinin seçime hazır olduğunu belirterek, bunun temel şartının ABD ve Avrupalı ortakların desteğiyle seçim güvenliğinin garanti altına alınması olduğunu söyledi. Zelenskiy, bu desteğin sağlanması halinde "gelecek 60 ila 90 gün arasında" Ukrayna’nın bir seçim için hazır olacağını ifade etti.

Zelenskiy, ABD’nin ve Avrupa ülkelerinin oy güvenliğini sağlaması durumunda gelecek 3 ay içinde Ukrayna’da seçimlerin gerçekleştirebileceğini açıkladı. Zelenskiy dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Seçime hazırım. ABD’nin bana yardım etmesini istiyorum. Belki Avrupalı ortaklarımız ile birlikte seçimin güvenliğini garanti altına alabiliriz. Böylece Ukrayna gelecek 60 ila 90 gün arasında bir seçim için hazır olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı, savaş nedeniyle ilan edilen sıkıyönetim sırasında seçim yapılmasına imkan sağlayacak yasa tasarıları hazırlaması için parlamentoya başvuracağını söyledi. 2019 yılında göreve gelen ve görev süresi geçtiğimiz yıl dolan Zelenskiy ayrıca iktidarı elinden bırakmamak için seçimlerden kaçındığına ilişkin iddiaların "tamamen kifayetsiz" olduğunu ifade ederek suçlamaları reddetti.

TRUMP, UKRAYNA’YI SEÇİMLERDEN KAÇINMAKLA SUÇLAMIŞTI

Trump dün ABD basınına yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz, demokrasi hakkında konuşuyorlar ama durum artık demokrasinin olmadığı bir noktaya geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

ANKETLER SAVAŞ ZAMANINDA SEÇİM İSTENMEDİĞİNİ GÖSTERİYOR

Ukraynalıların büyük bir kısmı son zamanlarda yapılan anketlerde savaş zamanında seçim düzenlenmesine karşı olsa da en son seçimlerin düzenlendiği 2019 yılından bu yana kısıtlı değişikliklerin yaşandığı siyaset alanında yeni isimler görmek istediklerini kaydetti. Ancak muhtemel bir seçimde cephe hatlarına yakın noktalarda ve Rusya’nın işgal ettiği bölgelerde bulunan Ukraynalıların oy kullanıp kullanamayacağı da merak oluşturuyor.

