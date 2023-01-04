Rusya Ukrayna saldırısında kaç askerin öldüğünü açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna ordusunun füze saldırısı sonrası Donetsk bölgesinde ölen Rus askeri sayısının 89 olarak tespit edildiğini açıkladı.

Ukrayna, Donetsk'teki füze saldırısında yaklaşık 400 Rus askerinin öldürüldüğünü öne sürmüştü. Ukrayna ordusuna göre, saldırıda 300 kişi de yaralandı. Saldırıda, Makiyivka kentinde Rus güçlerinin konuşlandığı düşünülen bir bina hedef alındı.

89 olarak revize edildi

Konuya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 63 askerlerinin hayatını kaybettiğini duyurulmuştu.

Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada ölen askerlerin sayısı 89 olarak revize edildi. Moskova saldırının bir Rus askerinin izinsiz bir şekilde telefon kullanmasıyla Ukrayna askerlerince yerlerinin tespit edilmesi sonucu olduğunu duyurdu.