Rusya, Türkiye’den motor yağı satın alacak! Resmen duyuruldu: Türkiye'ye dev katkı!
Rusya'ya art arda devam eden ticaretler tüm hızıyla devam ediyorken! Rusya'da Oto yedek parça sektöründe faaliyet gösteren Rus ithalatçı bir firma, Türkiye’den motor yağı satın alacak.
Oto yedek parça sektöründe faaliyet gösteren Rus ithalatçı bir firma, Türkiye’den motor yağı satın alacak.
Rusya’da kamyonlar ve ekipmanları için geniş bir yedek parça ve bileşen yelpazesi sunan ithalatçı firma, ilanında Türk üreticilerden motor yağı satın alacağını belirtti.
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