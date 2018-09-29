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Rusya Türkiye'den haber bekliyor! Rakamlar milyar dolara yaklaşacak

Yaş meyve sebze sektörünün ihracatta dünyadaki lider pazarı Rusya Federasyonu, Narenciye sezonunun başlamasıyla birlikte Türkiye’den yüklü miktarda narenciye ürünleri ve nar istiyor. Rusya'ya yapılan ihracatta 600 milyon doların aşılacağı belirtiliyor.

29 Eylül 2018 Cumartesi 12:14
Rusya Türkiye'den haber bekliyor! Rakamlar milyar dolara yaklaşacak

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Eylül ayının girmesiyle birlikte Hong Kong’tan başlattığı tanıtım atağını Rusya’da devam ettirdi. Rusya’nın Başkenti Moskova’da düzenlenen World Food Moscow 2018 fuarına 22 m2’lik bir stantla katılan Egeli ihracatçılar, Ruslara Türk yaş meyve sebzelerini ve mamullerini tanıttı.

Narenciye ihracatının başlamak üzere olduğunu belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya’dan narenciye ve nar ile ilgili yoğun talep aldıklarını kaydetti. Türkiye’den Rusya’ya yapılan yaş meyve sebze ihracatının 2018 yılının Ocak – Ağustos döneminde yüzde 41’lik yükselişle 410 milyon doları aştığı bilgisini paylaşan Uçak, “Nektarin, kiraz, şeftali, çekirdeksiz sultani üzüm, domates, limon, kayısı, elma, çilek Rusya’ya ihracatta öne çıkan ürünlerimiz oldu. 2018 yılının kalan diliminde Narenciye, nar ve diğer ürünlerimizle yapacağımız ihracatla Rusya’ya ihracatta 600 milyon doları aşmayı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

World Food Moscow 2018 Fuarı’na Türkiye’den 15 firma ve birlik katılım sağlarken, Ege İhracatçı Birlikleri standına 3 gün boyunca gelen ziyaretçilere Ege Bölgesi’nin ürünleri hakkında bilgi verilirken, gelen talepler Ege Bölgesi’ndeki ihracatçı firmalara duyurulmak üzere toplandı.

Bir sonraki durak Sıal Paris Fuarı olacak

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, ihracatta Türkiye lideri olduğu meyve sebze mamulleri ihracatındaki konumunu güçlendirmek için 21-25 Ekim 2018 tarihleri arasında Fransa'nın Başkenti Paris'te düzenlenecek olan dünyanın en büyük ve prestijli gıda fuarlarından SIAL Paris Fuarı'na katılarak Türk lezzetlerini dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçıların ve market zincirlerinin satın alma yetkililerinin beğenisine sunacak. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 2018 yılında katılacağı son fuar ise; 13-15 Kasım 2018 tarihleri arasında Çin'in Şanghay şehrinde gerçekleştirilecek olan FHC China Fuarı olacak.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 12:14
  1. Rusya
  2. Türkiye
  3. Narenciye ihracatı
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  5. dev ticaret
  6. Türkiye'den haber bekliyorlar
  7. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği
  8. Hayrettin Uçak
  9. Meyve ihracatı
  10. Portakal
  11. mandalina
  12. limon
  13. greyfurt
  14. nar

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş10 dk önce
    tamam hemen iç piyasada fiatlar tavan yapar. akp nin beceriksizliği yüzünden katara bir ihracat yaptık , bir günde süt ürünleri %40 zamlandı. akp nin utanması lazım ama nerede devlet nerede utanma hepsi ihale peşinde
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