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Dünya Rusya, Türkiye kararını dünyaya duyurdu
Dünya

Rusya, Türkiye kararını dünyaya duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-08-30 18:35:00 -
Rusya, Türkiye kararını dünyaya duyurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 1 milyon ton tahılın Türkiye'de işlenerek ihtiyaç sahibi ülkelere gönderileceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Katar'ın maddi desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton tahıl gönderilmesini görüşeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"1 milyon ton tahıl Türkiye'de işlenerek ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilecek. Bu projenin Karadeniz Tahıl İnisiyatifi'ne en yakın alternatif olduğunu düşünüyoruz.

Sergey Lavrov ve Hakan Fidan, Ukrayna savaşını, esir takaslarını ve Türkiye'nin Ukrayna ile askeri işbirliğini görüşecek."

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