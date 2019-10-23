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Rusya: Türkiye ile daha fazla S-400 satışı için görüşüyoruz

Soçi Mutabakatı'nın ardından Rusya, Türkiye ile daha fazla S-400 satışı için görüşme halinde olduklarını açıkladı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 10:06
Rusya: Türkiye ile daha fazla S-400 satışı için görüşüyoruz

Türkiye ile Rusya'nın üzerinde anlaştığı Soçi Mutabakatı'nın ardından, dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Toplantının ardından Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport, dikkat çeken bir açılamada bulundu.

Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye'nin daha fazla S-400 satışı için görüşme halinde olduğunu bildirdi.

Yapılan diğer açıklamaya göre, füzeler de dahil S-400'ün tüm parçalarının Türkiye'ye teslim edildiği de açıklandı.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 10:06
  1. Türkiye
  2. Rusya
  3. S-400
  4. Rosoboronexport

YORUM YAZ

  • ankaralıankaralı21 sa önce
    Ülkemiz 1950 den beri yemeyip içmeyip nükleer baslıklı kıtalar arası füze yapsaydı ve birini avrupaya birini rusyaya birini ortadoguya cevirmis olsaydı su an terör diye birseyi konuşmaz ekonomimiz güçlenir emperyal ülkelerin oyun alanı olmazdı.Kuzey koreye bakın herkes tırsmış vaziyette. Pakistana füze yapımında Türk mühendisler destek olmus demekki istense yapılabilirdi.
  • ihsanihsan22 sa önce
    esas s-500 için konuşma olmalı ortak yapım.

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