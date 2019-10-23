Rusya: Türkiye ile daha fazla S-400 satışı için görüşüyoruz

Türkiye ile Rusya'nın üzerinde anlaştığı Soçi Mutabakatı'nın ardından, dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Toplantının ardından Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport, dikkat çeken bir açılamada bulundu.

Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye'nin daha fazla S-400 satışı için görüşme halinde olduğunu bildirdi.

Yapılan diğer açıklamaya göre, füzeler de dahil S-400'ün tüm parçalarının Türkiye'ye teslim edildiği de açıklandı.