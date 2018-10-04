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Rusya TürkAkım projesiyle ilgili tarihi açıkladı

Dünyanın en fazla doğalgaz çıkaran kuruluşu olan Rus şirketi Gazprom, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesiyle ilgili "TürkAkım'ın deniz kısmı iki ayda tamamlanacak" açıklamasını yaptı.

04 Ekim 2018 Perşembe 16:40
Rusya TürkAkım projesiyle ilgili tarihi açıkladı

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin deniz kısmının inşaatının 2 ay içinde tamamlanacağını açıkladı.

Miller, St. Petersburg'ta düzenlenen Uluslararası Doğalgaz Forumu'nda yaptığı açıklamada, Gazprom'un devam eden boru hattı projelerine ilişkin bilgi verdi.

"2 ay içinde tamamlanacak"

Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattından 2020'de doğalgaz sevkiyatına başlanabileceğini belirten Miller, "TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin deniz kısmının inşaatı ise 2 ay içinde tamamlanacak." dedi.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

10 milyar avroya mal olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle de yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Gazprom'un geçen yıl Avrupa'ya gönderdiği 194,4 milyar metreküp doğalgazın yüzde 30'u Ukrayna üzerinden sevk edilmişti.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 16:40
  1. Gazprom
  2. Uluslararası Doğalgaz Forumu
  3. TürkAkım doğalgaz boru hattı

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