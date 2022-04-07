Rusya Türk tarım ürünlerine yasağı kaldırdı! Haluk Özdil acil olarak uyardı: Acilen yasak gelmeli! Çok tehlikeli...

Rusya, Türkiye'den tedarik edilen tüm yaş meyve sebze ürünlerindeki yasakların kaldırıldığını açıkladı.

Rusya, domates, biber, kabak, patlıcan, nar, biber, üzüm, greyfurt ve portakalda yasağı kaldırdı.

Araştırmacı yazar Haluk Özdil ise bu kararın etiketlere olumsuz yansıyacağını ve tehlikeli bir durum olacağını düşünüyor.

Youtube kanalında konuşan Haluk Özdil, "İhraç edilen ürünler yurt içine satılmalıdır. Birçok ülke yurt dışına ihracatı yasakladı. Türkiye neden tarım ihracatını artırıyor? Neden burada böyle bir adım atılmıyor? Sınırsız ölçüde Rusya’ya taze meyve ve sebze mi göndereceğiz? Kendi halkımız ne yiyecek? Rusya, yakın zamana kadar geri gönderdikleri tarım ürünlerini şimdi almaya başladılar. Zora girdikleri için harıl harıl yaş sebze ve meyve istiyorlar. Bütün bunların yansıması bize raflarda insanların yutkunarak geçtiği bir tabloyu ortaya çıkarıyor. Karaborsacılığın bir tarafta alıp yürüdüğü bir durum var. Bulamadığımız kimi ürünler bazı Asya ülkelerine satılacak. Bu çıkarcı grupların mallarına el koymak lazım. Her gün o marketlerdeki rakamlar insanları deliye çevirmeye başladı. İki yıldan beri sahte gıda krizi geliyor diye kendimizi yırttık. Bunu görmemiz lazımdı" dedi.