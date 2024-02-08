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Ekonomi Rusya Tur Operatörleri Birliği açıkladı: Rusya'dan yola çıkan Türkiye'ye geliyor
Ekonomi

Rusya Tur Operatörleri Birliği açıkladı: Rusya'dan yola çıkan Türkiye'ye geliyor

Yeniakit Publisher
2024-02-08 00:32:00 - 2024-02-08 00:43:03
Rusya Tur Operatörleri Birliği açıkladı: Rusya'dan yola çıkan Türkiye'ye geliyor

Rusya'da tur Operatörü (ATOR) duyurdu: Kendilerine bağlı tur operatörlerinin, bu yıl Türkiye'de erken rezervasyon hacimlerinde önemli bir artış olduğunu belirttiklerini açıkladı.

Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) kendilerine bağlı tur operatörlerinin, bu yıl Türkiye'de erken rezervasyon hacimlerinde önemli bir artış olduğunu belirttiklerini açıkladı.

ATOR'dan yapılan açıklamada, "2024 yazına yönelik Türkiye turları için erken rezervasyonlar bu yıl geçen yıla göre daha iyi gidiyor. Son verilere göre tur operatörleri, Türkiye'ye yaz turlarım, Şubat 2023'ün başına göre ortalama yüzde 60 daha fazla sattı" denildi.

Promosyonların erken başlaması etkili oldu

Tur operatörleri, bu yıl Türkiye'deki erken rezervasyon hacminde önemli bir artış olduğunu belirtirken, bunda esas olarak kalkış coğrafyasının genişlemesi ve promosyonların daha erken başlamasının etkili olduğu ifade ediliyor.

ATOR açıklamasında Türkiye'de yaz ayları için ruble cinsinden fiyatların genel olarak geçen yıla göre arttığı, ancak bu artışın Euro'daki artıştan daha az olduğu; pek çok Türk otel işletmecisinin bu yıl Rus operatörler için Euro cinsinden fiyatları düşürdükleri de belirtiliyor. Öte yandan mart ayı sonuna kadar tüm operatörlerin Türkiye'ye uçuş programlarım oluşturmaları bekleniyor. patronlardunyasi-com

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