Rusya Suriye’nin Tartus limanını 49 yıllığına kiralıyor Rusya, Suriye’deki Tartus limanını 49 yıl süreyle kiralamak üzere Suriye hükümetiyle anlaşma imzalamaya hazırlanıyor.

Rusya, Suriye’deki Tartus limanını 49 yıl süreyle kiralamak üzere Suriye hükümetiyle anlaşma imzalamaya hazırlanıyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov Beşar Esad’la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Rusya’nın Suriye’nin batısındaki Tartus limanını 49 yıl süreyle ticari taşımacılık amacıyla kullanılmak üzere kiralayacağını ifade etti.

Konuyla ilgili geçen yıl anlaşmaya varıldığını ve son görüşmede anlaşmanın kesinleştiğini belirten Borisov, bu anlaşmanın sadece ikili ticareti arttırmayacağını aynı zamanda Suriye ekonomisinin iyileştirmesinde de payı olacağını belirtti.Borisov, anlaşmanın bir hafta içinde imzalanacağını söyledi.

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