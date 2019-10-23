Rusya, Suriye'de bombardımana başladı
Rus savaş uçakları, Suriye'nin İdlib kentinin güneyinde bulunan Şeyh Mustafa ve Nebil köyünü bombaladı.23 Ekim 2019 Çarşamba 17:13
Suriye'nin İdlib kentinde Rus savaş uçakları, Şeyh Mustafa ve Nebil köylerini vurdu. Yerel kaynaklar, Suriye rejimi ordusu güçlerinin de bazı köyleri top atışı ile bombaladığı bildirildi.
Türkiye ile Suriye'nin kuzeyinde kurulacak olan 'Güvenli Bölge'ye yönelik anlaşma sağlayan Rusya, Suriye'nin İdlib kentini bombaladı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre; harekete geçen Rusya'ya ait savaş uçakları İdlib'in güneyinde bulunan 2 köyü vurdu.
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