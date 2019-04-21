Rusya, Suriye toprağını kiralıyor
Rusya, Esed'le yapılan görüşmenin ardından Suriye'nin Tartus limanını 49 yıl süreyle kiralamak üzere anlaşma imzalamaya hazırlanıyor.21 Nisan 2019 Pazar 16:26
Rusya, Suriye’deki Tartus limanını 49 yıl süreyle kiralamak üzere Esed rejimiyle anlaşma imzalamaya hazırlanıyor.
Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Beşar Esed’le gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Rusya’nın Suriye’nin batısındaki Tartus limanını 49 yıl süreyle ticari taşımacılık amacıyla kullanılmak üzere kiralayacağını ifade etti.
"Bir hafta içinde imzalanacak"
Konuyla ilgili geçen yıl anlaşmaya varıldığını ve son görüşmede anlaşmanın kesinleştiğini belirten Borisov, bu anlaşmanın sadece ikili ticareti arttırmayacağını aynı zamanda Suriye ekonomisinin iyileştirmesinde de payı olacağını belirtti. Borisov, anlaşmanın bir hafta içinde imzalanacağını söyledi.
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