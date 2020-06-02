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Aktüel

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'li mevkidaşı ile silah kontrolünü görüştü

Yeniakit Publisher
2020-06-02 20:40:37 -
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'li mevkidaşı ile silah kontrolünü görüştü

MOSKOVA (AA) - Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile silah kontrolünü görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu'nun, Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Silah kontrolü konusunun ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Rusya tarafı, ABD'nin Açık Semalar Anlaşması dahil silah kontrolü alanındaki uluslararası anlaşmaları tutarlı şekilde bozmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi." denildi.

Açıklamada, Rusya'nın ABD ile ikili stratejik diyalog çerçevesinde tüm uluslararası güvenlik konularını istişare etmeye hazır olduğu aktarıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) meselesinin de ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Şoygu, gelecekte benzer durumlarda etkin şekilde tepki göstermek için koronavirüs salgınına karşı mücadelede iki ülkenin çabalarını pekiştirmesini ve bu alandaki çalışmalara katılan askeri uzmanların tecrübe paylaşımında bulunmasını teklif etti." ifadelerine yer verildi.

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