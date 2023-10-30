Rusya Savunma Bakanı, ABD ve NATO’yu uyardı!

Şoygu, ABD ve NATO’nun halen Rusya’nın güvenliğini zedelemek ve Rusya’yı direnme iradesinden yoksun bırakmak istediğini, ancak Rusya’nın özel askeri operasyonlarının ABD ve NATO’nun planının başarısızlığına işaret ettiğini dile getirdi.

Çin ile Rusya arasındaki ilişkinin dünya için bir örnek olduğunu vurgulayan Şoygu, düşmanca nükleer darbeye uğramaları veya ülkenin varlığının tehditlerle karşı karşıya bulunması halinde nükleer silah kullanabileceklerini söyledi.