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Dünya Rusya Savunma Bakanı, ABD ve NATO’yu uyardı!
Dünya

Rusya Savunma Bakanı, ABD ve NATO’yu uyardı!

Yeniakit Publisher
2023-10-30 16:06:00 -
Rusya Savunma Bakanı, ABD ve NATO’yu uyardı!

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün başlayan 10. Beijing Xiangshan Forumu’na katıldı. Forumda bir konuşma yapan Şoygu, Batı’nın Rusya ile çatışmayı tırmandırma çizgisinin nükleer silah sahibi ülkeler arasında dolaysız askeri çatışma riski yarattığını ve bunun felaket getirebileceğini belirtti.

Şoygu, ABD ve NATO’nun halen Rusya’nın güvenliğini zedelemek ve Rusya’yı direnme iradesinden yoksun bırakmak istediğini, ancak Rusya’nın özel askeri operasyonlarının ABD ve NATO’nun planının başarısızlığına işaret ettiğini dile getirdi.

Çin ile Rusya arasındaki ilişkinin dünya için bir örnek olduğunu vurgulayan Şoygu, düşmanca nükleer darbeye uğramaları veya ülkenin varlığının tehditlerle karşı karşıya bulunması halinde nükleer silah kullanabileceklerini söyledi.

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