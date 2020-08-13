Rusya S-400'leri ateşledi

Rusya’nın Uzak Doğu Bölgesi’ndeki S-400’leri füze savunma sistemlerini tatbikatlarda ateşlendiği belirtildi.

Tatbikatta temsili bir saldırı yapıldı. Savaş uçakları ve silahsız hava araçları ile yapılan saldırı S-400 tarafından başarılı bir şekilde püskürtüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatın başarılı sonuçlandığını kamuoyu ile paylaştı.

Bölgede tatbikat gelişmesi sürerken Karadeniz’de ABD ile Rus uçakları arasında büyük bir gerilim yaşandı.

Karadeniz'de gerilim

ABD savaş uçağı Rus sınırına izinsiz yaklaşırken SU-27’ler ise Amerikan uçağını uzun bir süre takip ederek bölgeden dışarı çıkardı.

ABD yaşanan gelişme sonrası bölgedeki uçuşların prosedürlere uygun olduğunu ve ihlalin söz konusu olmadığını duyurdu.