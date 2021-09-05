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Ekonomi

Rusya rekor kırdı! Tüm zamanların en yükseği

Rusya'nın uluslararası rezervleri 615,6 milyar dolara ulaştı. Bu, tüm zamanların en yüksek rezervi anlamına geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 23:54:00 -
Rusya rekor kırdı! Tüm zamanların en yükseği

Rusya ekonomisi, Batı'nın 2014'den beri devam eden aralıksız yaptırımlarına rağmen rezervleri ile rekor kırmaya devam ediyor.

Rusya Merkez Bankası'nın raporuna göre, 20-27 Ağustos tarihleri arasında döviz ve altından oluşan uluslararası rezervler yüzde 3.4 artarak 615,6 milyar dolara ulaştı.

Bir önceki rekor 28 Mayıs'ta Merkez Bankası tarafından 605,9 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Rusya'nın 2020 yılı uluslararası rezervleri yüzde 7,5 artarak bu yılın 1 Ocak itibarıyla 595,8 milyar doları bulmuştu.

Rusya’nın uluslararası rezervleri, Merkez Bankası ve Rusya Federasyonu hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

Kaynak: Doğruhaber Gazetesi

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