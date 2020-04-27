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Spor

Rusya Premier Lig'in haziran sonunda başlatılması planlanıyor

2020-04-27 18:36:09 -
Rusya Premier Lig'in haziran sonunda başlatılması planlanıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Rusya Premier Lig'in haziran ayı sonunda yeniden başlatılmasının planlandığı belirtildi.

Ligden yapılan açıklamada, maçların haziran sonunda başlatılıp, 2 Ağustos'a kadar bitirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Sezonun tamamlanamaması halinde alt ligden ilk iki sırasındaki takımların Premier Lig'e yükseltilmesinin düşünüldüğü aktarıldı.

Bu senaryoda, küme düşme olmayacağı ve gelecek sezonun 18 takımla oynatılacağı, 2021-2022 sezonunda ise yeniden 16 takıma dönüleceği ifade edildi.

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