Rusya operasyonlara katılacak mı? Venezuela ordusu açıkladı

Venezuela'nın Rusya Askeri Ataşesi Jose Torrealba Perez, Caracas yönetiminin Venezuela'ya giden Rus askeri uzmanları operasyonlarda kullanmayı planlamadığını söyledi.

Rusya'nın Venezuela'ya iki ülke arasındaki askeri-teknik işbirliğine yönelik anlaşma doğrultusunda askeri uzmanlar göndermesi hakkında açıklamalarda bulunan Perez, Caracas yönetiminin Rus uzmanları operasyonlarda kullanma planı olmadığını ifade etti.

"Meşru hükümetle kurulan normal ilişkilerin sonucu"

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov da, Rus askeri uzmanların Venezüella'daki varlığının ülkenin meşru hükümetiyle kurulan normal ilişkilerin bir sonucu olduğunu belirtti.

Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus askeri uzmanlar bağlamındaki tehdidini ise şöyle yorumladı: "Bence Mariya Zaharova, güzel bir yanıt verdi: Suriye'yle ilgili yükümlülüklerini yerine getirsinler, bundan dolayı endişelenmesinler."

Trump, tüm seçeneklerin elinde olduğunu söylemişti

Rusya'dan yaklaşık 100 askeri personelin cumartesi Caracas'a gitmesi sonrası konuşan Trump, Rus askerlerinin Venezüella'dan çıkması gerektiğini, bunun için tüm seçeneklerin masada olduğunu söylemişti.

Venezuela ulusal basınında yer alan haberlerde, 24 Mart'ta Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı bir askeri nakliye uçağı ile bir jetin, başkent Caracas'ın kuzeyindeki Maiquetia Uluslararası Simon Bolivar Havaalanı'na indiği, 100'den fazla Rus askeri ile 35 ton tıbbi malzemenin sevk edildiği ileri sürülmüştü.

Rusya'nın, Venezuela anayasasına bağlı kalarak bu ülkeyle işbirliğini geliştirdiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Rus askeri uzmanlar, Mayıs 2001'de Rusya ve Venezüella hükümetleri arasında imzalanan askeri-teknik işbirliği anlaşması doğrultusunda Venezuela'da bulunuyorlar" diye konuşmuştu.