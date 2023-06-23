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Gündem Rusya onlarca ülkenin merak ettiği duyuruyu yaptı: Türkiye teklifimizi kabul etti
Gündem

Rusya onlarca ülkenin merak ettiği duyuruyu yaptı: Türkiye teklifimizi kabul etti

Yeniakit Publisher
2023-06-23 09:33:00 -
Rusya onlarca ülkenin merak ettiği duyuruyu yaptı: Türkiye teklifimizi kabul etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, "Türkiye Esed rejimiyle normalleşme için yol haritamızı kabul etti" açıklamasını yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye, Esed rejimi ve İran'ın Ankara-Şam ilişkilerinin normalleştirilmesi konusunda Rusya tarafından sunulan yol haritası konseptini kabul ettiğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre, 10 Mayıs'ta Moskova'da Rusya, Türkiye, İran ve Esed rejimi dışişleri bakanlarının toplantısında Ankara-Şam ilişkilerinin normalleştirilmesiyle ilgili yol haritası hazırlanmasına karar verildiğini anımsatan Lavrentyev, 20 Haziran'da Astana'da yapılan dışişleri bakan yardımcıları toplantısında bu konunun gündeme alındığını anlattı.

Tüm tarafların Rusya'nın hazırladığı yol haritası konseptini genel itibarıyla kabul ettiğini belirten Lavrentyev, temsilcilerin kendi görüş ve önerilerini sunduğunu, şimdi bunları sistematik hale getirmeleri ve onaylamaları gerektiğini kaydetti.

Lavrentyev, Rus tarafının sunduğu konseptte değişiklikler yapılabileceğini de ekledi.

Mepanews
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