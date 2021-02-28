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Dünya Rusya nükleer savaş ihtimalini göz ardı etmiyor
Dünya

Rusya nükleer savaş ihtimalini göz ardı etmiyor

Rus denizaltıları, nükleer savaş alanındaki kabiliyetlerini güçlendirecek poseidon isimli insansız aracı kullanmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 05:11:00 -
Rusya nükleer savaş ihtimalini göz ardı etmiyor

Rusya’nın normallerden çok daha büyük olan en yeni denizaltısı "Belgorod" projesine ilişkin yeni detaylar aktarıldı. Belgorod projesi, 2019 yılında bir seremoni ile başladı. Genellikle denizaltıların arka tarafına ait pervane gibi kısımlar gizli tutulurken Belgorod’un ön kısmı gizli tutulmuş ve pervanelerine ait fotoğraflar paylaşılmıştı.

USNI News tarafından yapılan bir habere göre, Belgorod denizaltılarının sahip olacağı ve gizli tutulmuş olan ana silah sistemlerinin yeni bir nükleer başlıklı torpido sınıfı olacak. Şubat ayının ortasında devasa boyutlardaki nükleer bir torpido olan ve “Poseidon” olarak anılan yeni bir silah ile Belgorod denizaltılarının test edilmeye hazırlanıldığı Rus medyası tarafından duyurulmuştu.

Rus medyasının Belgorod denizaltılarının Poseidon silahları ile test edileceğinin duyurulduğu haber ile eş zamanlı olarak Airbus’a ait bir uydu Belgorod’a ait yüksek çözünürlüklü fotoğrafları elde etmişti. Rus medyasında haberin duyurulmasından bir gün önce Airbus uydusunun çektiği fotoğraflarda denizaltının torpido kapaklarının açık olduğu gözükmekteydi. Bu kapakların normal büyüklülerdeki bir torpido için inşa edilmediği ve Poseidon’a benzer bir büyüklüğe sahip torpido kapakları için inşa edildiği fotoğraflardan anlaşılmaktaydı.

Belgorod tipi Denizaltı

Poseidon torpidosu

Poseidon'un özellikleri

Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Poseidon hakkında yaptığı bir açıklamada, bu aracın radyoaktif tsunamiler yaratarak birkaç dakika içinde büyük şehirlerde düşünülemez bir şekilde yıkıma yol açabileceğini söyledi.

Nükleer motora sahip Poseidon, 2 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğunda bir uzun silindir şekli ile geleneksel bir torpidodan 30 kat daha büyük hacme sahip.

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