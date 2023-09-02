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Dünya Rusya nükleer füzeyi savaş durumuna getirdi!
Dünya

Rusya nükleer füzeyi savaş durumuna getirdi!

Yeniakit Publisher
2023-09-02 14:40:00 -
Rusya nükleer füzeyi savaş durumuna getirdi!

Rus uzay ajansından yapılan açıklamada, söz konusu nükleer sistem için "Savaş alarmı pozisyonunu üstlendi" denildi. ABD'den Rusya'nın hamlesi hakkında ilk açıklama yapıldı.

Ukrayna ile savaşa devam eden Rusya, kritik bir hamlede bulundu.

Rusya Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuri Borisov, yeni kıtalararası balistik füze sisteminin savaş alarmına geçirildiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'nın düşmanlarının tehditleri hakkında "iki kez düşünmesini" sağlamasına neden olacağını söylediği füze devreye alındı.

TASS'ın haberine göre, Roscosmos Direktörü Borisov, "Sarmat stratejik sistemi savaş alarmı pozisyonunu üstlendi." dedi.

Uzmanların tahminlerine göre RS-28 Sarmat, 10 tona kadar ağırlığa sahip MIRVed savaş başlığını hem Kuzey hem de Güney Kutupları üzerinden dünya çapındaki herhangi bir yere gönderme kapasitesine sahip.
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Rus füzesiyle ilgili konu, ABD'nin gündemindeydi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Sarmat'ı savaşa hazır hale getirdiği yönündeki haberleri doğrulayacak konumda olmadığını belirtti.

Putin, şubat ayında, Rusya'nın cephaneliğindeki birkaç gelişmiş silahtan biri olan Sarmat'ın yakında konuşlandırılmaya hazır olacağını söylemişti.

2022'de, Rus birliklerinin Ukrayna'ya saldırmasından yaklaşık iki ay sonra Putin, Sarmat'ın "Rusya'nın dış tehditlere karşı güvenliğini güvenilir bir şekilde sağlayacağını" dile getirmişti.

Sarmat'ın, 15 nükleer savaş başlığı taşıyabileceği belirtiliyor. ABD ise söz konusu kapasitenin 10 başlık olduğunu tahmin ediyor.

Ağırlığı 200 tonun üzerinde olan Sarmat'ın menzili yaklaşık 18 bin kilometre. Rusya'nın 1980'lerden kalma eski nesil kıtalararası balistik füzelerinin yerini almak üzere geliştirildi.

Rusya, Sarmat füzesini Nisan 2022'de Moskova'nın yaklaşık 800 kilometre kuzeyinde bulunan Plesetsk bölgesinde test etmişti.

Fırlatılan füzeler, Rusya'nın uzak doğu bölgesindeki Kamçatka yarımadasında bulunan hedefleri vurmuştu.

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