Rusya ne NATO arasında kritik toplantı! Brüksel'de bir araya geldiler

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, 29 üye ülkenin büyükelçileri ve Rusya delegasyonunun, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Ukrayna'daki güvenlik durumu, askeri faaliyetler, şeffaflık ve risk azaltımı ile Afganistan gibi konularda görüş alışverişi yaptığı belirtildi.

Tarafların karşılıklı olarak askeri tatbikatları hakkında bilgilendirme yaptığı kaydedilen açıklamada, bu çerçevede NATO'nun "Trident Juncture 18" tatbikatı ve Rusya'nın "Vostok 2018" tatbikatının görüşüldüğü ifade edildi.

Konseyde, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın da gündeme geldiği bildirilen açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ın ifadelerine yer verildi. Stoltenberg, anlaşmanın Avro-Atlantik güvenliğini çok büyük katkı sağladığını, müttefiklerin Rusya'nın "9M729" olarak adlandırılan ve INF anlaşmasını ihlal eden füze sisteminden endişe duyduğunu belirtti.

'Müttefiklerimizi korumaya kararlıyız'

Rusya'ya INF anlaşmasının yükümlülüklerine uyma çağrısında bulunan Stoltenberg, "Rusya'yla diyalog yürütmeye açığız ancak tüm müttefiklerimizin güvenliğini sağlamak için etkili adımlar atma konusunda da kararlıyız." ifadesini kullandı.

2002 yılında kurulan NATO-Rusya Konseyi mekanizması tarafların ortak güvenlik konularında görüş alışverişi ve iş birliği yapması için imkan sağlıyor.

Ancak Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı yasa dışı ilhakının ardından NATO-Rusya Konseyi sadece taraflar arasındaki iletişim kanallarını açık tutmayı amaçlıyor. Büyükelçiler düzeyinde toplanan Konsey, iş birliği imkanını canlı tutmuyor.