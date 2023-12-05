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Dünya Rusya lideri Putin'in G20 katılımı belirsiz
Dünya

Rusya lideri Putin'in G20 katılımı belirsiz

Yeniakit Publisher
2023-12-05 13:46:00 -
Rusya lideri Putin'in G20 katılımı belirsiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek yıl Brezilya'da yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne nasıl katılacağının belli olmadığını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Brezilya'da 2024 sonbaharında yapılacak G20 zirvesine nasıl katılacağının belirlenip belirlenmediğine ilişkin soruyu cevaplayan Peskov, "Henüz iş o noktaya gelmedi." ifadesini kullandı.

Peskov, her halükarda öyle ya da böyle Rusya'nın forumda yer almaya devam edeceğini vurguladı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ülkesinin Uluslararası Ceza Mahkemesinin kararını tanımasına rağmen gelecek yıl Rio de Janiro'da yapılacak G20 zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i davet edeceğini açıklamıştı.

Lula da Silva, daha sonra Putin'in zirveye katılması halinde tutuklanmasının hükümetinin değil, yargının yetkisinde olduğunu ifade etmişti.
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Rus lider Putin, kasım ayında Hindistan'da düzenlenen çevrim içi G20 liderler zirvesine katılmıştı.

PUTİN, YARIN BAE VE SUUDİ ARABİSTAN'A GİDİYOR

Ayrıca Peskov, Putin'in yarın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulunacağını belirterek, her iki ziyaretin bir gün süreceğini ifade etti.

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