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Dünya

Rusya lideri Putin, ordu için talimat verdi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararıyla orduda ani denetim başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 12:40:00 -
Rusya lideri Putin, ordu için talimat verdi

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Genelkurmay Başkanı’nın kararı doğrultusunda Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından Güney ve Batı askeri birimlerinde, merkezi bölgedeki münferit birliklerde, Kuzey ve Pasifik Filoları’nın hava indirme ve deniz piyade birliklerinde ani denetim gerçekleştiriliyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Güney ve Batı askeri birimlerinde, Kavkaz-2020 tatbikatına hazırlık ve ordunun ülkenin güneybatısında güvenliği sağlama becerilerinin değerlendirilmesi amaçlandığı kaydedildi.

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