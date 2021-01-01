Rusya, Kovid-19 gölgesinde yeni yıla girdi

MOSKOVA (AA) - Her yeni yıla görkemli programlarla giren Rusya, 2021'i yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde getirilen kısıtlamalarla karşıladı.

Başkent Moskova’da günler öncesinde süslenen caddeler ve meydanlarda yapılan kutlamalar bu yıl şehirde toplu faaliyetlerin ve eğlencelerin yasaklanması nedeniyle önceki yıllara göre sönük geçti.

Kutlamaların en yoğun yapıldığı Kremlin Sarayı'nın yakınında yer alan tarihi Kızıl Meydan'a akşam saatlerinden itibaren girişler yasaklandı.

Şehrin merkezi caddeleri ve alanları renkli ışıklar ve çam ağaçları ile süslense de önceki yıllara göre yiyecek içecek büfelerine izin verilmedi.

Buna rağmen şehrin ana meydanlarında binlerce kişi yeni yılın girmesini bekledi. Vatandaşlar, saatin gece yarısını geçmesiyle yeni yılı havai fişek gösterileri eşliğinde izledi.

Moskova’da yeni yılın ilk saniyelerinde 11 ayrı meydanda hava fişek gösterisi yapıldı. Havai fişek gösterilerini izleyen vatandaşlar daha sonra şehirde gezdi.

Pek çok kimse meydanlarda eğlence programlarının yapılmamasına karşılık kendi mahallerinde havai fişek gösterisi organize etti.

Bu yıl salgın önlemleri çerçevesinde restoran ve kafelerin saat 23.00’dan sonra kapanması nedeniyle Moskovalılar yılbaşına evlerinde girdi.

Yasağa rağmen bazı organizasyon firmaları şehir dışında kiraladıkları villalarda toplu eğlenceler düzenledi.

Pek çok gece kulübü ve eğlence mekanları, yasakların sabah 06.00'da sona erecek olması nedeniyle, kapılarını müşterilerine açmak üzere bu saatten sonraya programlar yaptı.

Rusya’da 1-10 Ocak tarihlerinde resmi tatil olması nedeniyle yeni yıl heyecanı ocak ayının ortasına kadar devam edecek.

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