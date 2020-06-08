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Dünya

Rusya koronavirüs kararını duyurdu: Sınır kapıları açılıyor

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, "Yabancı ülkelerde yaşayan hasta akrabalarına bakması gereken ve çalışmaya ya da eğitim görmeye gidecek olan Rus vatandaşlarına ülkeden çıkma olanağı veren hükümet kararını imzaladım" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 16:45:00 -
Rusya koronavirüs kararını duyurdu: Sınır kapıları açılıyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar, yarından itibaren kademeli olarak kaldırıldığı duyuruldu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Rusya'da, geçtiğimiz bir ay içerisinde her gün 10 bine yakın koronavirüslü vaka tespit edilmesine rağmen, Moskova yönetimi yarından itibaren virüsle mücadele kapsamında bazı kısıtlamaların kaldırılmasına karar verdi.

Moskova'da her gün yaklaşık 2 bin kişide virüs tespit ediliyor. Alınan karara göre yarından itibaren, berberler, veterinerler, mezarlık ziyaretleri, fotoğraf stüdyoları, film ve kayıt stüdyoları ile birlikte konser salonlarının da açılacağı belirtildi.

Rusya sınırları açıyor

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin normalleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yabancı ülkelerde yaşayan hasta akrabalarına bakması gereken ve çalışmaya ya da eğitim görmeye gidecek olan Rus vatandaşlarına ülkeden çıkma olanağı veren hükümet kararını imzaladım" dedi.

Rus medyası, Rusya'dan uçuşlara izin verilecek ilk grup ülkelerden birisinin ise Türkiye yolduğunu duyurdu ve uçuşların Temmuz ayı ortasında başlayabileceğini duyurdu. Uçuşlara ilişkin kısıtlamaların kaldırılacağı net tarihe ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

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