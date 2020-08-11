Rusya koronavirüs aşısını buldu mu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugünkü açıklamasında, aşının tüm denemelerden geçtiğini ve tescillendiğini duyurdu. Dünyada ilk Kovid-19 aşısı olma özelliği taşıyan çalışmanın kızına da yapıldığını ifade eden Rus lider, "Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı, Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldı. Rusya'nın koronavirüs aşısının seri üretimine yakında başlamasını umuyorum" açıklamasında bulundu.

Putin, aşılamadan sonra kızının ateşinin 38 dereceye çıktığını, ertesi gün ateşinin 37 derecenin biraz altında olduğunu söyledi. Putin, "İkinci iğneden, aşılamadan sonra ateşi yine biraz yükseldi, daha sonra her şey ortadan kayboldu. Kendisini iyi hissediyor ve titreleri (antikor) yüksek düzeyde" dedi.

Aşı nasıl denenecek?

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, aşının kaydının yapılmasından sonra ilk olarak sağlık çalışanları ve öğretmenlere yapılmaya başlanacağı bilgisini vermiş, bu grupların aynı anda gözlem altına alınacağını paylaşmıştı.

DSÖ açıklama yaptı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü, "Covid-19 aşısına olası ön onay süreci konusunda Rus otoriteler ile yakın temas halindeyiz, süreç titiz bir gözden geçirmeyi gerektiriyor" açıklamasını yaptı.

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın açıklaması

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in koronavirüse karşı aşı açıklamasını değerlendirdi. Ceyhan, "Fiyatı ne olursa olsun bu kadar büyük bir pazardan pay elde etmek için son zamanlarda görülen, daha çok bilim adamlarından değil devlet idarecilerinden ya da aşının sponsoru olan firmadan yapılan açıklamaları biraz temkinli karşılamak lazım. Rusya'nın açıklamasından anladığımız, etkili bir aşı geliştirilmiş değil henüz bunların testlerine başlanacağı söyleniyor" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Rusya Devlet Başkanı kızına aşı yaptığını söylemiş. Bu aşının bulunup da insanlara yapılır durumda olduğunu göstermiyor. Rusya'nın yaptığı aşılamada, aşının henüz klinik testlerine başlanmadığını, BAE'de testlere başlanacağı söyleniyor."