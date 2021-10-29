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Dünya Rusya korkusunu itiraf etmişti! Ukrayna'dan Bayraktar TB2 çıkışı
Dünya

Rusya korkusunu itiraf etmişti! Ukrayna'dan Bayraktar TB2 çıkışı

Rusya'nın Türk SİHA'larının Donbas bölgesinde kullanımından rahatsız olmasına ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Donbass'da Türk SİHA'ları kullanmamız savunma amaçlı olup anlaşmaları ihlal etmiyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 20:24:00 - 2021-10-29 20:28:59
Rusya korkusunu itiraf etmişti! Ukrayna'dan Bayraktar TB2 çıkışı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın doğu Donbass bölgesindeki çatışmalarda Türk SİHA'larını kullanmasının savunma amaçlı olduğunu ve herhangi bir anlaşmayı ihlal etmediğini söyledi.

Rusya rahatsız olmuştu

Aksam.com.tr'nden Ceyhan Ünal’ın Devdiscourse'den aktardığı habere göre Rusya, Ukrayna'nın Bayraktar TB2 SİHA'larını Rus destekli ayrılıkçıların kontrol ettiği bölgelerde kullanmasını "istikrarsızlaştırma" olarak değerlendirmişti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, SİHA'ları Rus yanlısı ayrılıkçıları ateşi kesmeye zorlamak için kullandıklarını ve insansız hava aracının ayrılıkçılara ait bir topçu birliğini güdümlü bir bomba kullanarak imha ettiğini söyledi.

'Anlaşma ihlal edilmedi'

Cumhurbaşkanlığı web sitesinde yayınlanan bildiriye göre "Ukrayna ordusu topraklarını savunma ihtiyacı hissettiğinde bunu yapar."  diyen Zelenskiy,herhangi bir anlaşmayı ihmal etmediklerini belirtti.

Rusya: Korktuğumuz başımıza geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada "Korktuğumuz başımıza geldi." diyerek Ukrayna'nın kullandığı Türk yapımı SİHA'lardan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

 

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