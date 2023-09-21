Rusya, Kiev’i vurdu!
Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya’nın başkent Kiev’e saldırı düzenlediğini, biri çocuk olmak üzere 7 kişinin yaralandığını duyurdu.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya’nın başkent Kiev’e saldırı düzenlediğini, biri çocuk olmak üzere 7 kişinin yaralandığını duyurdu.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, saldırıların başkentin Darnytsia ve Shevchenkivskyi bölgelerinde düzenlendiği, Darnytsia bölgesinde biri çocuk olmak üzere 7 kişinin yaralandığı belirtildi.
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