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Rusya, Kiev’i vurdu!

Yeniakit Publisher
2023-09-21 16:01:00 - 2023-09-21 16:27:12
Rusya, Kiev’i vurdu!

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya’nın başkent Kiev’e saldırı düzenlediğini, biri çocuk olmak üzere 7 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya’nın başkent Kiev’e saldırı düzenlediğini, biri çocuk olmak üzere 7 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, saldırıların başkentin Darnytsia ve Shevchenkivskyi bölgelerinde düzenlendiği, Darnytsia bölgesinde biri çocuk olmak üzere 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

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