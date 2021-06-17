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Dünya Rusya kararını ilan etmeye hazırlanıyor! Putin Türkiye'ye yolladı
Dünya

Rusya kararını ilan etmeye hazırlanıyor! Putin Türkiye'ye yolladı

Rusya'nın seyahat kısıtlamasını yeniden değerlendirmek üzere Türkiye'ye yolladığı uzmanların ülkeye geldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 13:41:00 -
Rusya kararını ilan etmeye hazırlanıyor! Putin Türkiye'ye yolladı

Rusya ile Türkiye arasında askıya alınan uçuşların yeniden başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin değerlendirmede bulunacak Rus uzmanların Türkiye’ye geldiği belirtildi.

Sputnik haber ajansına demeç veren bir kaynak, “Uzmanlar Türkiye’ye ulaştı. Heyetin başında Rospotrebnadzor’un (Rusya’nın tüketici haklarını koruma alanındaki denetçisi) bir temsilcisi bulunuyor. Heyet içerisinde Rosturizm’in (Rusya Federal Turizm Ajansı) bir temsilcisi de yer alıyor” dedi.

Rospotrebnadzor daha önce, Rus uzmanların, koronavirüs pandemisiyle ilgili durumu değerlendirmek için Türkiye’ye gideceklerini açıklamıştı. Söz konusu değerlendirme doğrultusunda bu ülkeye uçuşların yeniden başlatılıp başlatılmayacağı kararının alınacağı biliniyor.

Rusya, Türkiye’de vaka sayılarının artması nedeniyle 15 Nisan-1 Haziran arası bu ülkeye uçuşları askıya almıştı. Daha sonra bu karar 21 Haziran’a dek uzatıldı.

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Yorumlar

Vatandas

Gelmemeleri bence daha hayirli kendi ulkesindeki vaka sayisini dogru aciklamayan ulke bize artislik yapiyor.esas virus kendileri.liderleri gibi halkida iki yuzlu ve guvencesiz millet.ne buluyoruz bu ruslarda anlamiyorum.
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