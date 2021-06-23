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Dünya Rusya Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine ateş açtı mı? İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
Dünya

Rusya Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine ateş açtı mı? İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Rusya'nın "Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtık" açıklamasını İngiltere Savunma Bakanlığı yalanladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 15:30:00 -
Rusya Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine ateş açtı mı? İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'ye ait "HMS Defender" savaş gemisinin, Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın güneybatısında bulunan Felenk'te sınırı ihlal ettiği öne sürüldü.

Bu nedenle "Su-24M" savaş uçağının havalandırıldığı belirtilen açıklamada, "Sınırları koruyan Rus gemisi, 12.06 ve 12.08'de İngiliz gemisine uyarı ateşi açtı. Su-24M, 9 dakika sonra Defender gemisinin rotasına yönelik bombalama uyarısı yaptı." denildi.

İngiliz ataşe bakanlığa çağrıldı

Açıklamada, Rusya'nın Karadeniz Filosu ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) bağlı sınır muhafızlarının ortak eylemleriyle İngiliz savaş gemisinin sınırı terk ettiği ve olayla ilgili İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'ndeki askeri ataşesinin Rusya Savunma Bakanlığına çağrıldığı kaydedildi.

İngiltere'den yalanlama

Rusya'nın "Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtık" açıklamasını İngiltere Savunma Bakanlığı yalanladı.

İngiliz donanmasına ait ''HMS Defender'' savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerken. 14 Haziran 2021. [Fotoğraf: Reuters]

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