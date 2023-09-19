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Dünya Rusya, kamikaze drone ile Ukrayna jetini vurdu
Dünya

Rusya, kamikaze drone ile Ukrayna jetini vurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-19 23:32:00 -

Rusya kamikaze drone sürüsü ile Ukrayna'ya ait bir MiG-29 model savaş uçağını pistte vurdu.

Rusya kamikaze drone sürüsü ile Ukrayna'ya ait bir MiG-29 model savaş uçağını pistte vurdu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim sürmeye devam ediyor. Sıcak çatışma görüntüleriyle birlikte iki tarafın da hava saldırılarından görüntüler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda gelen en son görüntülerden biriyse Rusya’nın kamikaze droneları kullanarak Ukrayna savaş jetine yaptığı saldırı oldu. İşte detaylar ve olayın görüntüleri…

Rusya kamikaze dronelar kullanarak park halindeki savaş jetlerine saldırıyor!

Olayın gerçekleştiği yer Kryvyi Rih havaalanı içerisindeki bir park alanı. Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir MiG-29 savaş uçağı havalimanı içerisinde park pozisyonunda bekliyordu. Ancak bu bekleyiş fazla uzun sürmedi ve Rusya’ya ait bir kamikaze drone tarafından fark edildi. Daha sonra park halinde bekleyen MiG-29 savaş jeti vuruldu.

Olay esnasındaki görüntüler Rusya’ya ait drone tarafından kaydedildi ve Rus basınıyla birlikte sosyal medya da paylaşıldı. Olayda ölü veya yaralanan olmadı ancak Ukrayna’ya ait MiG-29 tahmin edebileceğiniz üzere kullanılamaz hale geldi. Uçağın Rus üretimi olmasıyla birlikte yerine aynısının doldurulması oldukça zor olacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya’nın kullandığı kamikaze dronelara gelirsek ZALA Lancet isimli bu kamikaze droneları Rus üretimler. Toplamda 3 farklı varyasyon ile üretilen Lancet’ler Rusyanın hızlı, seri ve sürekli saldırılarında kullandığı hava araçlarından. Daha basit bir tabirle imha etmek istediğiniz hedefe birden fazla yolluyorsunuz ve dronelar orada yarattığı kaos ile hedefi imha edip geri dönüyor.

Tabi geri dönüyor burada biraz daha teorik kalıyor zira kamikaze dronelar imha ettikleri hedefle birlikte imha oluyorlar. Bir nevi canlı bomba misali. Ancak kamikaze droneların üretim maliyetleri bir savaş uçağından çok daha az olduğu için özellikle Rusya gibi ülkeler bu ürünleri kullanmayı çok seviyor.

Olayla ilgili video sosyal medya üzerinde yayılıyor. Ukrayna’nın benzer bir hamleyle karşılık vermesi bekleniyor.

 Kaynak: ShiftDelete.Net

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