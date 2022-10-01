  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Huawei Direktörü Gavin Zhao: Türkiye önemli bir avantaja sahip! Elektrik üretimi, güneş enerjisi 4 kat artacak

Yok böyle gelir! Messi ve Ronaldo'ya çuval lazım

Hepsi birbirinden ürkütücü! Balıkçının ağına neler takılmış neler

TOKİ'den büyük fırsat... Satış tarihi belli oldu

Olayın tam göbeğinde(!) yer almayı sever! Gel Ali TL’yi nasıl tarihe gömmek istediğini anlat bize

Vazo desenli yumurtlayan tavuk şok etti!

Türkiye son 10 yılda hiç olmadığı kadar Avrupa'ya yakın! Almanya'da Türkiye rüzgarı esti

Bakan Murat Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na olay gönderme

Tunceli'de Alevi dedesi cinsel istismardan tutuklandı

Sanal gerçeklik sistemleri sayılı ülkede var! Türkiye, bu coğrafyada ilk olacak: Robotik rehabilitasyon, kanıta dayalı tedavi
Dünya Rusya İtalya'ya gaz akışını kesti
Dünya

Rusya İtalya'ya gaz akışını kesti

Rus enerji şirketi Gazprom'dan İtalyan ENI şirketine gaz akışı bugün itibarıyla durduruldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 16:17:00 -
Rusya İtalya'ya gaz akışını kesti

ENI'den yapılan yazılı açıklamada, "Gazprom, bugün için talep edilen gaz miktarını temin edemeyeceğini bildirdi. Avusturya üzerinden gaz akışının mümkün olmadığını belirtti. Dolayısıyla bugün Tarvisio giriş noktası üzerinden ENI'ye Rus gazı arzı 0 olacak. ENI, gaz arzının sağlanması durumunda güncelleme geçecektir." ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili İtalyan ANSA ajansına konuşan bir ENI yetkilisi de bugün itibarıyla Gazprom'un ENI'ye gaz akışını sağlayamadığını aktararak Avusturya'nın Slovakya üzerinden gaz temin ettiğini, buradan İtalya’ya gaz akışının yeniden başlaması için Gazprom ile temas halinde olduklarını bildirdi.

İtalyan basınında da çıkan haberlerde, halihazırda Rusya'dan İtalya'ya gaz akışının toplam gaz arzına kıyasla yüzde 10'dan az olduğu, Tarvisio'daki nakil noktasındaki kesintinin mevcut durumda büyük değişikliğe yol açmayacağı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından İtalya, gaz tedarikini çeşitlendirme arayışına girişmişti. Cezayir ve Angola gibi ülkelerle gaz alımlarını artıran İtalya, Rus gazına olan bağımlılığını temmuz itibarıyla yüzde 40'tan yüzde 25'e düşürmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23